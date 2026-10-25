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Опубликовано 25 октября, 08:12

Чёрная ночь: Российские беспилотники стёрли в пыль ключевые порты и центры снабжения ВСУ

Российские войска в ночь на 25 октября нанесли удар по морской логистике ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российская армия минувшей ночью провела масштабную операцию по подавлению транспортных путей противника. Под прицел попали ключевые узлы снабжения и терминалы на побережье, а также водный транспорт.

По информации профильного ведомства, атака велась с применением беспилотной авиации. Основной целью операции стал срыв поставок для нужд ВСУ.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили представители ведомства.

Уничтожение транспортных коммуникаций напрямую отражается на боеспособности формирований на передовой. Без своевременного подвоза ресурсов удержание позиций становится трудновыполнимой задачей.

В оборонном секторе дали понять, что подобные мероприятия продолжатся до полной нейтрализации военной инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах по объектам в порту Вилково Одесской области. По информации Минобороны от 23 октября, там были поражены пункты базирования расчётов безэкипажных катеров, места стоянки и хранения морских дронов. В той же сводке ведомство заявило об атаке на сухогруз, следовавший в Одессу.

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Оксана Попова
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