Минобороны сообщило об ударах по депо в Полтаве и порту Вилково

Российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками железнодорожные объекты Украины, портовые сооружения и грузовое судно, направлявшееся в Одессу. Под удары попали инфраструктура в Полтавской области и пункты размещения операторов морских дронов в Одесском регионе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Полтаве, по информации ведомства, поражено вагонное депо, территорию которого украинские подразделения использовали для размещения и восстановления военной техники. Объект служил одной из площадок технического обслуживания транспорта ВСУ.

Ещё несколько целей российские силы атаковали в порту Вилково Одесской области. Там, как утверждают в министерстве, находились два пункта временного базирования расчётов безэкипажных катеров, места стоянки плавсредств и хранилище морских беспилотников.

Кроме того, удары пришлись по портовым сооружениям, предназначенным для содержания и подготовки таких аппаратов к использованию. По заявлению российской стороны, все перечисленные объекты были поражены.

Отдельной целью стал сухогруз, следовавший морским маршрутом в Одессу. Согласно сообщению Минобороны, судно перевозило имущество для снабжения украинской армии. Атаку провели непосредственно во время перехода.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по портовой инфраструктуре Килии в Одесской области. По данным Минобороны, поражённые сооружения использовались для приёма и разгрузки зарубежных военных поставок.