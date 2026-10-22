Российские десантники на Запорожском направлении нанесли два удара беспилотниками «Молния-2» по замаскированной позиции украинских операторов БПЛА. По утверждению военнослужащих, пункт управления в результате был полностью уничтожен. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

Удары беспилотниками по замаскированной позиции украинских операторов БПЛА. Видео © Предоставлено пресс-службой Народного фронта

Украинский расчёт использовал площадку возле автобокса для запуска ударных беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю. Место расположения техники окружала густая растительность, затруднявшая обнаружение позиции.

Однако это не помогло им скрыться от российских военнослужащих, которые уже скоро нанесли удар по излюбленному месту украинских военных. В итоге на точку отправили два ударных дрона «Молния-2». По словам бойцов, после атаки площадка противника была полностью выведена из строя.

Кадрами боевой работы поделились десантники, находящиеся на Запорожском участке фронта. Ранее региональное отделение Народного фронта направило военнослужащим гуманитарный груз, предназначенный для организации подвоза необходимых вещей на позиции.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении около 200 пунктов управления украинскими беспилотниками в ходе боёв за Доброполье. По информации Минобороны России, удары по объектам наносили подразделения морской пехоты группировки войск «Центр».