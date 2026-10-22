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Опубликовано 22 октября, 16:08

Военный эксперт раскрыл приказ для ВС РФ после ударов по Южному мосту в Киеве

Эксперт Кнутов назвал целью ударов по Южному мосту в Киеве урезать снабжение ВСУ

Обложка © Wikipedia / Олег Тоцкий

Обложка © Wikipedia / Олег Тоцкий

Удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены на временное ограничение движения для сбоев в снабжении ВСУ, а не на полное разрушение переправы. Такую версию в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его оценке, даже несколько дней перебоев способны осложнить переброску военных грузов через Днепр. Кнутов назвал Южный мост важной транспортной магистралью, соединяющей правый и левый берега украинской столицы. Эксперт считает, что полное разрушение сооружения сопряжено со значительными техническими трудностями, а применение авиации осложняет противовоздушная оборона. По его мнению, выгоднее просто пробить дорожное полотно моста и нарушить цепочку военных поставок на Украине.

«Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней», — пояснил Кнутов.

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Как сообщалось, российские войска в ходе массированного удара по Киеву поразили Южный мост через Днепр, который использовался для перевозки военных грузов. Переправа попадает под удары ВС РФ уже не первый раз.

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Татьяна Миссуми
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