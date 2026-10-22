Зеленский сообщил о серьёзных повреждениях энергообъектов и предприятий в Киеве

В Киеве после массированного ночного удара повреждены энергетические объекты и промышленные предприятия. О значительном количестве попаданий сообщил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, тремя волнами была выпущена 21 баллистическая ракета.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении предприятий украинского военно-промышленного комплекса. По данным ведомства, одной из целей стало авиационное предприятие «Антонов», где производили беспилотники большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

В список поражённых объектов российское военное ведомство также включило складской комплекс «Хладокомбинат № 3», который использовался для производства беспилотников и барражирующих боеприпасов Hornet. Кроме того, заявлено об ударах по предприятию по выпуску БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также по складу дронов и реактивных ускорителей.

Отдельной целью, согласно сообщению Минобороны РФ, стал автожелезнодорожный мост «Южный» в Киеве. По нему осуществлялись перевозки военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Помимо Киева, российские военные сообщили об ударах по портовой инфраструктуре Одесской области и сухогрузу, который перевозил грузы для нужд ВСУ в порт Черноморск.

Ранее Life.ru рассказывал, что после ударов по энергетической инфраструктуре Киева в четырёх районах города начались перебои с электричеством, а на правом берегу останавливался общественный транспорт. Ограничения затронули работу метро, трамваев и троллейбусов. Также возникли проблемы с водоснабжением.