Удары по энергетической инфраструктуре Киева привели к масштабным перебоям с электричеством, остановке общественного транспорта и проблемам с водоснабжением. Вечером 20 октября в украинской столице, в частности, останавливалось метро на всех трёх линиях, сообщил военный корреспондент KP.ru Александр Коц в разборе последствий атаки.

Одной из поражённых целей стала высоковольтная подстанция ПС-330 «Нивки». По данным Минобороны России, объект обеспечивал работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и логистических центров. Через подстанцию также распределяется электроэнергия для потребителей правобережной части столицы.

После удара украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Печерского районов. Перебои затронули не только жилые дома, но и городскую инфраструктуру.

В частности, в районах станций метро «Лукьяновская» и «Шулявская» останавливались трамваи и троллейбусы. На правом берегу Киева также фиксировалось падение давления воды из-за перебоев с электроснабжением насосного оборудования.

Украинская энергосистема продолжает работать в условиях ограничений. Компания «Укрэнерго» объявила на 21 октября почасовые отключения электричества с шести утра до полуночи. Дополнительные ограничения мощности затронули промышленные предприятия.

Согласно разбору журналиста, последствия атаки на столичную энергосистему выходят за пределы бытовых неудобств. Отключения затрагивают производственные мощности и транспортные узлы, в том числе те, которые, по утверждению российского военного ведомства, используются для обеспечения ВСУ.

Помимо Киева, российские военные сообщили об ударе по складу беспилотников большой и средней дальности в Полтаве. Местные источники также писали о пожарах в административном здании и складских помещениях.