В Киеве, Луцке и других городах Украины прогремели взрывы, видны пожары

Серия взрывов прогремела в Киеве, Луцке и других украинских городах. Предварительно, атакованы военная и складская инфраструктура. На месте ударов видны пожары.

Взрывы в Луцке в Волынской области начались около 2 часов назад. Всего было слышно не менее 10 громких звуков, а в небе сверкали яркие вспышки. После этого на месте прилётов начался сильный пожар. Предварительно, атакованы грузовики. Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют их для перевозки дронов.

В Киеве атакована транспортная и складская инфраструктура в Соломенском и Деснянском районах. Там расположены Киевский механический завод, завод электрооборудования «Элекон» и производитель лёгкой авиатехники «Аэрос». Также под атакой находился международный аэропорт Днепропетровска на южной окраине города. А в Николаевской области уничтожен логистический центр «Эпицентр». Помимо этого, взрывы гремели в Полтаве, Умани и Жолкве (Львовская область).

Ранее логистический центр «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области попал под удар российских беспилотников. По данным Минобороны РФ, на территории объекта находился складской комплекс, который использовался для обеспечения украинской армии. Атака была проведена днём 20 октября. Помимо логистических объектов, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Одной из целей стал комплекс «Эпицентр-К».