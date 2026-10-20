Российские дроны поразили «Эпицентр-К» со складом для ВСУ

Логистический центр «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области попал под удар российских беспилотников. По данным Минобороны РФ, на территории объекта находился складской комплекс, который использовался для обеспечения украинской армии.

В ведомстве сообщили, что атака была проведена днём 20 октября. Помимо логистических объектов, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Одной из целей стал комплекс «Эпицентр-К». Как утверждают в Минобороны, его складские помещения использовались в интересах ВСУ.

«В результате удара поражен логистический центр «Эпицентр-К» в н. п. Дубно Ровненской области, на территории которого расположен складской комплекс, используемый в интересах ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

За несколько дней до удара по объекту в Дубно Минобороны России сообщило о поражении другого логистического центра в Ровненской области. 16 октября, по данным ведомства, российские беспилотники атаковали комплекс «Экватор» в городе Ровно. В министерстве утверждали, что его помещения использовались для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.