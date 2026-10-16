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Опубликовано 16 октября, 17:22

МО сообщило об ударе по логистическому центру «Экватор» в Ровно

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Российское Министерство обороны заявило о поражении логистического центра «Экватор» в украинском городе Ровно. По данным ведомства, объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах Вооружённых сил Украины.

ВС РФ уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный
ВС РФ уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный

Ранее минобороны РФ сообщило, что за неделю российские военные вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, через которые принимали, хранили и распределяли военные грузы. По данным ведомства, эти портовые мощности были частью системы снабжения украинской армии.

Больше сообщений об ударах по военным объектам и логистике ВСУ — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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