МО сообщило об ударе по логистическому центру «Экватор» в Ровно

Российское Министерство обороны заявило о поражении логистического центра «Экватор» в украинском городе Ровно. По данным ведомства, объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах Вооружённых сил Украины.

Ранее минобороны РФ сообщило, что за неделю российские военные вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, через которые принимали, хранили и распределяли военные грузы. По данным ведомства, эти портовые мощности были частью системы снабжения украинской армии.