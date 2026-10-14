Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком

Российские войска поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком, где хранились и распределялись грузы для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, удар нанесли в рамках продолжающихся операций против объектов, обеспечивающих снабжение ВСУ. Российские беспилотники также атакуют морские суда, задействованные в перевозке военных грузов на Украину.

«В результате удара в населённом пункте Хмельницкий поражён транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее представители торговой сети рассказали о масштабных повреждениях комплекса после десяти ударов 13 октября. По данным компании, на территории объекта возникли пять крупных пожаров, а огонь уничтожил около 85% складских запасов. В «Эпицентре» заявили, что это был последний крупный распределительный центр сети.

Между тем удары по складской инфраструктуре уже нанесли серьёзный ущерб украинской логистике. Как сообщал Life.ru, на Украине из строя выбыло около 2,1 миллиона квадратных метров современных складов, что составляет примерно 42% их общей площади. Повреждения распределительных комплексов осложнили доставку товаров и увеличили расходы бизнеса.