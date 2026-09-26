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Опубликовано 26 сентября, 14:47

Удар по логистике ВСУ: Минобороны сообщило о поражении «Эпицентра» и сухогруза в районе Одессы

Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе 26 сентября

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве 26 сентября.

В Минобороны отметили, что на территории центра хранилась и распределялась продукция военного назначения, поступавшая на Украину из зарубежных стран.

Кроме того, российские военные сообщили о поражении сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы. По данным ведомства, судно перевозило грузы для украинских войск.

В Минобороны подчеркнули, что российские силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре, логистическим центрам и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

Российское военное ведомство в последние недели неоднократно сообщало об ударах по морской логистике Украины. Так, 18 сентября Минобороны заявило о поражении беспилотником сухогруза в порту Южный Одесской области, после чего на судне возник пожар. 25 сентября ведомство сообщило ещё об одном ударе по сухогрузу, который доставлял грузы военного назначения в порт Черноморска.

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Никита Никонов
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