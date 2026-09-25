Очередной морской транспорт пошёл на дно: подробности удара по порту Черноморск

Российские вооружённые силы нанесли удар по морскому судну типа «сухогруз», которое доставило грузы военного назначения в порт Черноморск Одесской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, поражение морского транспорта было осуществлено расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов. Судно находилось в портовой зоне, где планировалась или уже велась разгрузка материально-технических средств, предназначенных для украинских вооруженных формирований.

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ ведут целенаправленную работу по срыву логистических цепочек противника, регулярно нанося удары по морским терминалам, портам и грузовым судам, задействованным в перевозке вооружения и военного имущества.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.