В Хмельницком уничтожен последний крупный логистический центр «Эпицентра»

В украинском Хмельницком после серии ударов уничтожен последний крупный логистический комплекс торговой сети «Эпицентр». По данным самой компании, огонь охватил распределительный центр.

Как сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании Юлия Чудновец, 13 октября объект подвергся десяти ударам. На территории комплекса возникли пять крупных пожаров. В результате сгорело около 85% находившихся на складе товаров.

По словам представителей «Эпицентра», это был последний сохранившийся крупный распределительный центр сети. Ранее компания лишилась других складских комплексов, в том числе в Киеве и Киевской области.

Удары по складской инфраструктуре Украины уже привели к значительным потерям площадей для хранения и распределения товаров. Как сообщал Life.ru 20 сентября со ссылкой на Financial Times, на Украине из строя выбыло около 2,1 миллиона квадратных метров современных складов — примерно 42% их общей площади.