Новости СВО 21 октября: ВС РФ заняли Тимошевку и теснят ВСУ из Дружковки, Трамп опять чихвостит Зеленского Оглавление Сумская область 21 октября: наступление у Коренька и Турьи Запорожская область 21 октября: освобождена Тимошевка ДНР 21 октября: ВС РФ вошли в Дружковку Карта СВО на 21 октября 2026 года Удар по мосту в Киеве: ВС РФ повторно атаковали переправу через Днепр Переговоры США и Украины: Зеленского списывают со счетов Армия России расширяет зону контроля в Запорожской области, бои за ключевые города Донбасса, Киев горит после российских БПЛА, представители Дональда Трампа едут к Владимиру Путину — дайджест на 21 октября 2026 года. ВС РФ прорвались в Дружковку и занимают территорию севернее Орехова. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 21 октября: наступление у Коренька и Турьи

Группировка «Север» расширяет буферную зону на границе с Брянской и Курской областями. ВС РФ наступают у села Коренёк. Со стороны Украины оборону на этом участке держит 104-я бригада Территориальной обороны. У Белгородской области бои идут в районе Турьи. Продолжаются столкновения с противником в районе Хотени и Великой Рыбицы.

За сутки украинские подразделения потеряли более 170 человек, а также миномёт, станции РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК. Накануне вблизи села Марчишина Буда уничтожена САУ «Богдана».

— Противник задействовал САУ «Богдана» для проведения атак по наступающим подразделениям группировки «Север». В ходе воздушной разведки позиция артиллерийского орудия была выявлена и уничтожена FPV-дронами, — рассказали в «Севере».

Запорожская область 21 октября: освобождена Тимошевка

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России взяла под контроль Тимошевку. Бойцы 114-го полка 127-й дивизии ВС РФ сломили здесь сопротивление 225-го штурмового полка ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что группировка «Восток» расширяет зону контроля к северу от Орехова.

— Этот город является главным укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. Его освобождение откроет «Востоку» дорогу на областной центр – город Запорожье, — пишет Коц.

ДНР 21 октября: ВС РФ вошли в Дружковку

ВС РФ продолжают зачистку Золотого Колодезя. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что населённый пункт взят в клещи. Канал «DIVGEN» утверждает, что село полностью под контролем российской армии. Министерство обороны Российской Федерации заявляло об освобождении Золотого Колодезя ещё 18 сентября.

Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал о боях за Дружковку. По его информации, Армия России сражается на южных окраинах города. Усложняется наступление из-за того, что противник создал подземную сеть коммуникаций. Помощь штурмовикам оказывают военные лётчики, работающие авиабомбами с УМПК.

— Этот вид вооружения позволяет нам пробивать эти подземные ходы таким образом, лишая гарнизон в Дружковке основного – это логистики. Перерезав им полностью логистику, дальше Дружковку освобождать будет дело техники, — объяснил Кукушкин.

Карта СВО на 21 октября 2026 года

Армия России контролирует Золотой Колодезь. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Удар по мосту в Киеве: ВС РФ повторно атаковали переправу через Днепр

Армия России нанесла удар по Северному (Московскому) мосту в Киеве. Вантовая конструкция, построенная через Днепр, связывает несколько районов украинской столицы. Ранее Северный мост уже атаковался.

— Полностью разрушить крупные киевские мосты одиночными ударами БПЛА крайне сложно: это массивные инженерные конструкции с большим запасом прочности. Однако регулярные точные удары по одним и тем же транспортным узлам в перспективе могут сделать переправу непригодной для нормальной эксплуатации, — отметил военкор Александр Коц.

По некоторым данным, целью мог быть не сам мост, а зенитно-ракетный комплекс или мобильные огневые группы, прикрывающие путепровод. В пользу этой версии говорит сообщение Киевской городской государственной администрации, в котором сказано, что Северный мост не пострадал, но есть попадание рядом. К тому же, к месту прилёта приехало большое количество машин скорой помощи.

Переговоры США и Украины: Зеленского списывают со счетов

Владимир Зеленский встретился в Норвегии с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили мирное урегулирование на Украине. Настроение переговорам задал американский лидер, жёстко критикующий Зеленского.

— Зеленский – это человек, который должен был уладить эту войну давным-давно. Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку ещё очень давно и миллионы людей с его стороны остались бы живы, — сказал журналистам Трамп.

После встречи с посланниками Вашингтона Владимир Зеленский заявил, что готов к трёхсторонней встрече на уровне глав государств. Якобы у Киева есть конкретный план по достижению мира. Он хочет, чтобы его передали в Россию. По его словам, Украине же предложили гарантии безопасности.

По информации The New York Times, американские переговорщики в ближайшее время проведут встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. При этом в Москве продолжают говорить, что договор с РФ должен подписать легитимный руководитель Украины.

— Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны, — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Авторы Даниил Черных