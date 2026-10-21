Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 08:25

До Одессы не доплыл: ВС РФ пустили ко дну сухогруз с натовскими подарками для ВСУ

МО РФ: Российские войска поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации сорвали очередную попытку морской доставки военного имущества для нужд украинской армии. Об успешной операции против логистических каналов противника сообщили в Министерстве обороны РФ.

Морской транспорт был выслежен и атакован непосредственно во время следования по акватории Черного моря до момента входа в гавань и начала разгрузки.

«На переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее военные грузы на Украину», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Уничтожение морского транспорта с военным грузом на этапе транспортировки лишает украинскую группировку значительного объёма вооружения, боеприпасов и материально-технических средств ещё до их поступления на распределительные базы и линию фронта.

Ночной удар БПЛА отправил на дно стратегические военные поставки для ВСУ
Ночной удар БПЛА отправил на дно стратегические военные поставки для ВСУ

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ от 9 октября, одно судно находилось в порту Черноморск, а второе попало под удар во время морского перехода.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на Украине — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar