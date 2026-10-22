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Опубликовано 22 октября, 09:59

Под российский удар попал мост Южный в Киеве для перевозки военных грузов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска в ходе массированного удара по Киеву поразили Южный мост через Днепр, который использовался для перевозки военных грузов. По данным Минобороны РФ, переправа была задействована в транзитных перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом.

«В результате удара поражён в городе Киев: <…> автожелезнодорожный мост Южный, используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом», — сообщили в военном ведомстве.

В Киеве начался транспортный коллапс: перед мостом огромная пробка, метро не ходит
В Киеве начался транспортный коллапс: перед мостом огромная пробка, метро не ходит

Ранее Life.ru сообщал об ударах беспилотников по Южному мосту 1 октября, после которых в Киеве временно остановили движение метро и наземного транспорта. Позднее Минобороны РФ показало кадры атаки на Северный мост, также использовавшийся для переброски украинских военнослужащих и военных грузов.

Последние сводки Минобороны, удары по военным объектам и события на передовой — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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