В Киеве начался транспортный коллапс: перед мостом огромная пробка, метро не ходит

В Киеве образовалась крупная пробка при въезде на Южный мост. После ночной атаки движение по переправе ограничили, что осложнило транспортное сообщение между берегами Днепра.

В Киеве образовалась пробка у Южного моста после ночной атаки. Видео © Telegram / Эспрессо

Ограничения затронули и метро. По данным Киевской городской государственной администрации, поезда зелёной линии временно не ходят между станциями «Выдубичи» и «Осокорки». Движение сохраняется на двух отдельных участках — от «Сырца» до «Выдубичей» и от «Осокорков» до «Красного хутора».

Автомобилистам приходится учитывать ограничения при выборе маршрута. Сроки восстановления полноценного движения по мосту не уточнялись.