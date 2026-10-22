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Опубликовано 22 октября, 09:34

В Киеве начался транспортный коллапс: перед мостом огромная пробка, метро не ходит

В Киеве образовалась пробка у Южного моста после ночной атаки

Обложка © Telegram / Эспрессо

Обложка © Telegram / Эспрессо

В Киеве образовалась крупная пробка при въезде на Южный мост. После ночной атаки движение по переправе ограничили, что осложнило транспортное сообщение между берегами Днепра.

В Киеве образовалась пробка у Южного моста после ночной атаки. Видео © Telegram / Эспрессо

Ограничения затронули и метро. По данным Киевской городской государственной администрации, поезда зелёной линии временно не ходят между станциями «Выдубичи» и «Осокорки». Движение сохраняется на двух отдельных участках — от «Сырца» до «Выдубичей» и от «Осокорков» до «Красного хутора».

Автомобилистам приходится учитывать ограничения при выборе маршрута. Сроки восстановления полноценного движения по мосту не уточнялись.

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Ранее Life.ru рассказывал о транспортном коллапсе в Киеве после ограничений на трёх мостах через Днепр. Тогда из-за проблем с переправами в городе образовались крупные пробки, а часть общественного транспорта направили в объезд.

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Наталья Афонина
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