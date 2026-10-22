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Опубликовано 22 октября, 08:40

ВС РФ провели масштабную атаку на предприятия ВПК Украины, порты Одессы и суда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Российские войска минувшей ночью провели масштабную атаку на объекты военной промышленности и транспортной инфраструктуры Украины. Под удар также попали морские суда и портовые сооружения в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для поражения целей применялись высокоточные вооружения наземного базирования и ударные беспилотники. По данным ведомства, основными объектами атаки стали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, специализирующиеся на изготовлении и хранении крылатых ракет, а также дронов большой и средней дальности.

Кроме того, российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Киева. В Одесской области, согласно сводке министерства, поражены портовые объекты и корабли, которые использовались для обеспечения потребностей ВСУ.

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ВСУ готовят глубокий подземный штаб под Конотопом на фоне наступления ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал о поручении главы РФ Владимира Путина продолжить массированные удары по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Соответствующее указание президент дал командующим российскими группировками войск 16 октября.

Больше новостей о событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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