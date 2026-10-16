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Опубликовано 16 октября, 19:21

Путин поручил продолжить массированные удары по объектам ВПК и логистике Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать массированные и групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам. Соответствующее указание глава государства адресовал командующим российскими группировками войск.

«И, кроме того, конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам», — сказал президент.

Путин также потребовал от военного командования придерживаться утверждённого плана боевых действий. По его словам, группировки войск должны продолжать выполнение поставленных задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции.

Ранее российский лидер уже обозначал необходимость продолжения ударов по украинскому ВПК и объектам, обеспечивающим его работу. В частности, такое заявление он сделал 3 июля на совещании с руководством Генштаба и командующими группировками войск.

В сводке за 10–16 октября Минобороны РФ сообщило об одном массированном и семи групповых ударах по территории Украины. По утверждению ведомства, целями стали предприятия оборонной промышленности, логистические и телекоммуникационные центры, транспортная инфраструктура, а также места производства и хранения беспилотников.

Генштаб подвёл итоги 12 массированных ударов ВС РФ: поражены десятки объектов на Украине
Генштаб подвёл итоги 12 массированных ударов ВС РФ: поражены десятки объектов на Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин объяснил увеличение интенсивности ударов по украинским предприятиям ВПК ответом на атаки по объектам гражданской промышленности и логистики в России.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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