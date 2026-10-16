Генштаб подвёл итоги 12 массированных ударов ВС РФ: поражены десятки объектов на Украине

Российские войска в сентябре и октябре нанесли 12 массированных ударов, в результате которых, по данным Генштаба, были поражены 44 объекта военной промышленности и инфраструктуры Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, среди поражённых целей — 30 предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров, связанных с производством и хранением ракет и ударных беспилотников. Кроме того, удары пришлись по 14 объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

«Всего в сентябре — октябре нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров, задействованных в производстве и хранении ракет и ударных беспилотников, 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры», — заявил Герасимов.

Доклад прозвучал на фоне совещания президента Владимира Путина с командным составом Объединённой группировки войск. На встрече обсуждались результаты выполнения боевых задач и обеспечение российских подразделений на осенне-зимний период.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по крупному логистическому складу «Микуличи» в Киевской области. По данным Минобороны РФ, комплекс использовался для хранения и распределения ударных беспилотников перед их отправкой к линии боевого соприкосновения. Российское ведомство заявило о поражении складских помещений и обеспечивающей инфраструктуры.