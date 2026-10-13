Российские подразделения нанесли прицельный удар по стратегической тыловой базе вооруженных формирований Украины. По данным Минобороны РФ, в Киевской области поражен логистический склад «Микуличи», задействованный противником для размещения ударных беспилотников.

Комплекс выполнял функции ключевого транзитного узла. На его территории накапливались крупные партии боевых аппаратов перед отправкой непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Точное огневое воздействие позволило нарушить цепочку снабжения формирований неприятеля средствами воздушного нападения. Вместе с ангарами для техники разрушена обеспечивающая терминал инфраструктура.

Подобные операции планомерно снижают наступательный потенциал киевского режима. Ликвидация резервов на удаленных площадках лишает противника возможности быстро компенсировать потери материальной части на фронте.

Удары по местам концентрации военного имущества вооруженных сил Украины на дальних рубежах продолжатся до полной нейтрализации угроз безопасности государства.

Напомним, ВС РФ осуществили серию групповых ударов с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. Целями скоординированной атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также морские суда, привлекавшиеся к доставке зарубежных военных грузов.