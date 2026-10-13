ВС РФ осуществили серию групповых ударов с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. Целями скоординированной атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также морские суда, привлекавшиеся к доставке зарубежных военных грузов.

В украинской столице точный удар пришелся по территории локомотивного депо «Дарница». Данный объект выполнял стратегическую роль в системе снабжения фронта: мощности предприятия на постоянной основе использовались для технического обслуживания, ремонта и восстановления железнодорожного подвижного состава. Через этот узел формировались и отправлялись эшелоны с боеприпасами, тяжелой техникой и грузами двойного назначения для обеспечения группировок украинских войск.

Поражение объекта существенно затруднило ремонт железнодорожной техники и нарушило стабильность логистических цепочек по переброске подкреплений и военного имущества к линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что США могут лишить Украину разведданных, если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, украинская сторона рискует остаться без поставок вооружений.