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Опубликовано 13 октября, 09:34

Эшелоны больше не пойдут: В Киеве накрыли стратегическое депо «Дарница»

В Киеве поражено депо «Дарница», восстанавливавшее поезда для военных перевозок

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ВС РФ осуществили серию групповых ударов с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. Целями скоординированной атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также морские суда, привлекавшиеся к доставке зарубежных военных грузов.

В украинской столице точный удар пришелся по территории локомотивного депо «Дарница». Данный объект выполнял стратегическую роль в системе снабжения фронта: мощности предприятия на постоянной основе использовались для технического обслуживания, ремонта и восстановления железнодорожного подвижного состава. Через этот узел формировались и отправлялись эшелоны с боеприпасами, тяжелой техникой и грузами двойного назначения для обеспечения группировок украинских войск.

Поражение объекта существенно затруднило ремонт железнодорожной техники и нарушило стабильность логистических цепочек по переброске подкреплений и военного имущества к линии боевого соприкосновения.

Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом для ВСУ около Одессы
Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом для ВСУ около Одессы

Ранее стало известно, что США могут лишить Украину разведданных, если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, украинская сторона рискует остаться без поставок вооружений.

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Оксана Попова
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