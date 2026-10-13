В Николаевской области высокоточным ударом российских войск был поражен крупный распределительный логистический терминал компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Терновка.

Данный объект гражданской транспортной сети активно задействовался украинскими военными формированиями в качестве тыловой перевалочной базы. Территория комплекса и его складские мощности применялись для скрытного хранения, сортировки и дальнейшей отправки на линию фронта грузов двойного назначения. В частности, через этот хаб организовывалась поставка элементов экипировки, средств связи, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, необходимых для поддержания боеспособности подразделений ВСУ.

В результате результативного огневого поражения логистический узел выведен из строя, что сорвало запланированные каналы оперативного снабжения украинских формирований материально-техническим имуществом.

Напомним, ВС РФ осуществили серию групповых ударов с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. Целями скоординированной атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также морские суда, привлекавшиеся к доставке зарубежных военных грузов.