Потеря важных мощностей: Под Киевом разбит крупный производитель технических масел
Рожин: В Киевской области уничтожен завод «КСМ Протек» по производству ГСМ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области полностью уничтожен в результате обстрела. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Эксперт обратил внимание на то, что объект не является нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), однако представлял собой значимое профильное производство: площадка специализировалась на выпуске смазочных материалов, технических масел и сопутствующих жидкостей. Характер нанесённых повреждений оказался фатальным — инфраструктурный комплекс фактически перестал существовать и восстановлению не подлежит.
Информацию об уничтожении предприятия подтвердила сама компания.
Российские войска ранее уже наносили удары по объектам топливной инфраструктуры в Киевской области. В июне Life.ru сообщал о поражении склада горюче-смазочных материалов в Борисполе, а также нефтеперерабатывающего завода в Полтавской области. В июле под ударом снова оказались объекты, связанные с хранением топлива. Life.ru писал об атаке на склад ГСМ «Вишнёвое» в Киевской области, где хранились запасы бензина и дизельного топлива. В августе российское Минобороны сообщило о поражении ещё одного объекта в Киевской области. По данным ведомства, в Броварах был уничтожен склад ГСМ, на котором находилось до 8 тыс. кубометров топлива для украинских войск. Удары затрагивали и другие элементы топливной инфраструктуры вокруг Киева. В сентябре Life.ru сообщал о поражении склада горюче-смазочных материалов «Киев-3», принадлежавшего ООО «Грандтерминал».
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