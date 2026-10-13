Потеря важных мощностей: Под Киевом разбит крупный производитель технических масел

Завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области полностью уничтожен в результате обстрела. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Эксперт обратил внимание на то, что объект не является нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), однако представлял собой значимое профильное производство: площадка специализировалась на выпуске смазочных материалов, технических масел и сопутствующих жидкостей. Характер нанесённых повреждений оказался фатальным — инфраструктурный комплекс фактически перестал существовать и восстановлению не подлежит.