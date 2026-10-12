В Харькове прогремел взрыв, в городе объявлена воздушная тревога

Взрыв прогремел в Харькове, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Что именно повреждено, в сообщении не указывается.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на момент публикации в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Владимир Зеленский заявил о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове. По данным местных властей, объект энергетики получил критические повреждения.