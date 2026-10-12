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Опубликовано 12 октября, 21:37

В Харькове прогремел взрыв, в городе объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Взрыв прогремел в Харькове, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Что именно повреждено, в сообщении не указывается.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на момент публикации в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв

Ранее Владимир Зеленский заявил о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове. По данным местных властей, объект энергетики получил критические повреждения.

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Матвей Константинов
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