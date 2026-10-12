Власти заявили о критическом повреждении ТЭЦ-5 в Харькове

ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове, утверждает Владимир Зеленский. Об этом он заявил в традиционном вечернем обращении.

«Был удар по ТЭЦ-5 в Харькове. По энергетике», — сказал печально известный комик.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, ТЭЦ нанесены критические повреждения. Других подробностей он не привёл.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе сразу по двум сухогрузам в Чёрном море. Судна перевозили военное имущество в интересах ВСУ.