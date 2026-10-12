В Днепропетровске прогремел взрыв
Виды Днепропетровска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey
В Днепропетровске прогремел взрыв, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Что именно повреждено, неизвестно.
Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на момент публикации в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Ранее серия взрывов прогремела в Николаеве. Что именно повреждено, неизвестно. В городе была объявлена воздушная тревога.
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