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Опубликовано 12 октября, 15:24

В Днепропетровске прогремел взрыв

Виды Днепропетровска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey

Виды Днепропетровска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey

В Днепропетровске прогремел взрыв, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Что именно повреждено, неизвестно.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на момент публикации в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

Ранее серия взрывов прогремела в Николаеве. Что именно повреждено, неизвестно. В городе была объявлена воздушная тревога.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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