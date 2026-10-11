Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

В Харькове вечером 11 октября прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, громкий звук был слышен около 18:15. В это время в Харькове и области действовало предупреждение об опасности.

Позднее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что, по предварительной информации, попадание зафиксировано в пригороде. Последствия произошедшего уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 11 октября в Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Днём ранее в столице также фиксировали несколько серий взрывов, а над правобережной частью города поднимался густой столб дыма.