Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 18:47

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav / Не является фото с места событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav / Не является фото с места событий

В Харькове вечером 11 октября прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, громкий звук был слышен около 18:15. В это время в Харькове и области действовало предупреждение об опасности.

Позднее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что, по предварительной информации, попадание зафиксировано в пригороде. Последствия произошедшего уточняются.

Взрывы парализовали часть Киева: В четырёх районах нет света и не ходит электротранспорт
Взрывы парализовали часть Киева: В четырёх районах нет света и не ходит электротранспорт

Ранее Life.ru сообщал, что утром 11 октября в Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Днём ранее в столице также фиксировали несколько серий взрывов, а над правобережной частью города поднимался густой столб дыма.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar