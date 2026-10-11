В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве вновь зафиксировали взрывы, сопровождавшиеся объявлением воздушной тревоги в столичном регионе Украины. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно поступившей информации, в Киевской области сработала система оповещения населения об угрозе с воздуха. При этом точное количество взрывов, районы, где они произошли, и предполагаемые причины случившегося в первоначальном сообщении не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал о новой серии взрывов в Киеве 10 октября, когда в украинской столице и прилегающей области также действовала воздушная тревога. В тот день громкие звуки неоднократно раздавались в разных частях города. После одного из эпизодов над правобережными районами столицы поднялся густой столб дыма.