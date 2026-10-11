Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 10:00

На видео сняли сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом

Под Киевом вспыхнул сильный пожар на промышленном предприятии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Под Киевом после удара по промышленному предприятию вспыхнул сильный пожар. Кадры, на которых видны густые клубы чёрного дыма, публикуют местные паблики и СМИ.

Видео © Телеграм / Київ ІНФО

На данный момент подробности произошедшего, включая точное местоположение предприятия и возможных пострадавших, требуют уточнения.

Очередная серия взрывов прогремела в Киеве
Очередная серия взрывов прогремела в Киеве

Ранее Life.ru писал о пожарах в Киеве после серии попаданий по складам и нежилым постройкам. Кличко рассказал о последствиях.

Больше новостей о ситуации на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar