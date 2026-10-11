На видео сняли сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом

Под Киевом после удара по промышленному предприятию вспыхнул сильный пожар. Кадры, на которых видны густые клубы чёрного дыма, публикуют местные паблики и СМИ.

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На данный момент подробности произошедшего, включая точное местоположение предприятия и возможных пострадавших, требуют уточнения.

Ранее Life.ru писал о пожарах в Киеве после серии попаданий по складам и нежилым постройкам. Кличко рассказал о последствиях.