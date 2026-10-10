Очередная серия взрывов прогремела в Киеве
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Очередная серия взрывов прогремела в Киеве, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не указывается.
Согласно официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на момент публикации в столице Украины и области объявлена воздушная тревога.
Ранее сегодня в Киеве уже гремели взрывы. Над правобережной частью столицы Украины поднимался густой столб дыма. Также мониторинговые каналы сообщали о применении «Цирконов».
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