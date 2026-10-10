На родине Зеленского прогремел взрыв вслед за Киевом

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области раздался взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

На момент появления информации на родине Владимира Зеленского более часа действовало предупреждение об угрозе с воздуха. Жителей области оповестили о воздушной тревоге, однако подробности происшествия пока не приводятся.

Сведения о возможных разрушениях и пострадавших в первоначальном сообщении отсутствуют. Причины взрыва также не уточняются.