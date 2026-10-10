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Опубликовано 10 октября, 17:26

На родине Зеленского прогремел взрыв вслед за Киевом

В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области раздался взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

На момент появления информации на родине Владимира Зеленского более часа действовало предупреждение об угрозе с воздуха. Жителей области оповестили о воздушной тревоге, однако подробности происшествия пока не приводятся.

Сведения о возможных разрушениях и пострадавших в первоначальном сообщении отсутствуют. Причины взрыва также не уточняются.

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Ранее сообщалось, что в направлении Киева летят российские ракеты, предположительно, «Циркон», скорость которых может достигать 7 тысяч километров в час. Сразу после появления этих данных украинские СМИ сообщили о взрыве.

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Анастасия Никонорова
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