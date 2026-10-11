Взрывы парализовали часть Киева: В четырёх районах нет света и не ходит электротранспорт

В Киеве после очередной серии взрывов начались аварийные отключения электричества, затронувшие сразу четыре района украинской столицы. Перебои также привели к остановке общественного транспорта и проблемам с водоснабжением. О происшествии сообщило издание «Общественное», а последствия подтвердили энергетический холдинг ДТЭК и городские власти.

Перед появлением сообщений о взрывах в Киевской области действовала воздушная тревога. Впоследствии стало известно о нарушениях в работе городской энергосистемы. Причины происшествия и конкретные объекты, которые могли получить повреждения, в первоначальной информации не уточнялись.

По сведениям ДТЭК, экстренные ограничения электроснабжения ввели в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах. Отключения затронули часть потребителей, однако точное количество оставшихся без электричества жителей пока не называется.

Дополнительные сложности возникли в транспортной системе мегаполиса. Киевская городская государственная администрация сообщила о приостановке движения электротранспорта в перечисленных районах из-за недостаточного энергоснабжения. Кроме того, на левом берегу Днепра после взрывов частично исчезли свет и вода.

Ранее Life.ru сообщал об ухудшении ситуации с электричеством и водоснабжением в Киеве после повреждения энергетического объекта в области. Тогда городские службы приступили к устранению неисправностей, однако точные сроки полного восстановления подачи ресурсов не назывались.