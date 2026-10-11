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Опубликовано 11 октября, 13:29

В Киеве уже в четвёртый раз за сутки объявили воздушную тревогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

В Киеве в четвёртый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Предупреждения об угрозе с воздуха также распространились на значительную часть территории Украины. Об этом свидетельствует информация официального ресурса оповещения населения.

Одновременно воздушная тревога действует на большей части страны. Информация о возможных взрывах, повреждениях инфраструктуры и пострадавших в предоставленных данных отсутствует. Дополнительные подробности о ситуации пока не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал о повторном объявлении воздушной тревоги в Киеве и других областях Украины. Тогда предупреждения об угрозе с воздуха также затронули несколько регионов страны.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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