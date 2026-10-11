В Киеве уже в четвёртый раз за сутки объявили воздушную тревогу

В Киеве в четвёртый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Предупреждения об угрозе с воздуха также распространились на значительную часть территории Украины. Об этом свидетельствует информация официального ресурса оповещения населения.

Одновременно воздушная тревога действует на большей части страны. Информация о возможных взрывах, повреждениях инфраструктуры и пострадавших в предоставленных данных отсутствует. Дополнительные подробности о ситуации пока не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о повторном объявлении воздушной тревоги в Киеве и других областях Украины. Тогда предупреждения об угрозе с воздуха также затронули несколько регионов страны.