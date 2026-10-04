Киев второй раз за сутки подняли по тревоге: сирены охватили ещё 10 областей
В Киеве и 10 областях Украины объявлена воздушная тревога
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В Киеве второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Одновременно предупреждение об опасности действовало ещё в десяти областях Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса оповещения населения.
Жителей украинской столицы призвали соблюдать меры безопасности и следить за дальнейшими сообщениями властей.
На момент объявления подробностей о возможных взрывах, работе ПВО или последствиях не приводилось.
Ранее Life.ru сообщал о воздушной тревоге в Киеве, которая продолжалась более девяти часов подряд. После отбоя в столице предупреждение об опасности продолжало действовать в ряде украинских регионов.
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