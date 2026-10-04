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Опубликовано 4 октября, 10:32

Киев второй раз за сутки подняли по тревоге: сирены охватили ещё 10 областей

В Киеве и 10 областях Украины объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В Киеве второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Одновременно предупреждение об опасности действовало ещё в десяти областях Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса оповещения населения.

Жителей украинской столицы призвали соблюдать меры безопасности и следить за дальнейшими сообщениями властей.

На момент объявления подробностей о возможных взрывах, работе ПВО или последствиях не приводилось.

Мерц и Райхе прибыли утром в Киев с необъявленным визитом
Мерц и Райхе прибыли утром в Киев с необъявленным визитом

Ранее Life.ru сообщал о воздушной тревоге в Киеве, которая продолжалась более девяти часов подряд. После отбоя в столице предупреждение об опасности продолжало действовать в ряде украинских регионов.

Главные решения европейских лидеров и политические события за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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