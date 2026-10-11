Падение разгонного блока ракеты к Patriot на дома в Киеве попало на видео

Во время ударов по Киеву на жилые дома упал разгонный блок ракеты американского зенитного комплекса Patriot PAC-3. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своём канале в МАХ, сопроводив публикацию видеозаписью украинского агентства УНИАН.

Падение разгонного блока ракеты-перехватчика ЗРК Patriot в Киеве. Видео © УНИАН

Рожин также прокомментировал сообщения о нехватке зенитных ракет у ВСУ. По его словам, определённые запасы боеприпасов у украинских военных остаются, однако их берегут для прикрытия наиболее важных объектов столицы.

«Разумеется, когда они говорят, что зенитных ракет совсем нет, они врут. Немного ракет есть. Их придерживают для защиты административного квартала в Киеве и ключевых энергообъектов Киева», — написал военкор.

По мнению Рожина, после возобновления интенсивных ударов украинские расчёты ПВО вновь начали расходовать ограниченные запасы ракет. В связи с этим, считает он, Киев станет активнее обращаться к западным партнёрам с просьбами о новых поставках.

Основной проблемой военкор назвал недостаточные темпы производства зенитных ракет. Он пояснил, что выпуск боеприпасов не успевает за их расходованием одновременно на Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru рассказывал о сильном пожаре на промышленном предприятии под Киевом, вспыхнувшем после удара. В Сети появились кадры с густыми клубами чёрного дыма над территорией объекта. Точное местоположение предприятия и сведения о возможных пострадавших на момент публикации уточнялись.