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Опубликовано 12 октября, 13:10

В Николаеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём телеграм-канале.

«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ продолжают освобождение Доброполья Донецкой Народной Республики. Как сообщило Минобороны, за сутки в городе освобождены 216 зданий. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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