В Николаеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём телеграм-канале.

«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ продолжают освобождение Доброполья Донецкой Народной Республики. Как сообщило Минобороны, за сутки в городе освобождены 216 зданий. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.