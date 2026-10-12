Авиация и дроны ВС РФ достали используемые ВСУ объекты в 149 районах Украины

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Цели были поражены в 149 районах.

В атаке задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок войск.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — заявили в Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили логистический центр в Николаевской области и сухогруз, который перевозил военные грузы для ВСУ. В ведомстве заявляли, что одной из целей стал логистический комплекс в населённом пункте Терновка. Кроме того, удар был нанесён по судну во время его перехода в порт Черноморск.