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Опубликовано 12 октября, 12:05

Авиация и дроны ВС РФ достали используемые ВСУ объекты в 149 районах Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Цели были поражены в 149 районах.

В атаке задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок войск.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — заявили в Минобороны.

Сводка СВО 12 октября: Армия России освободила Новотроицкое, Петровку, Резниковку и Купино, ВСУ оставляют Великомихайловку, Киев боится потерять разведданные США
Сводка СВО 12 октября: Армия России освободила Новотроицкое, Петровку, Резниковку и Купино, ВСУ оставляют Великомихайловку, Киев боится потерять разведданные США

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили логистический центр в Николаевской области и сухогруз, который перевозил военные грузы для ВСУ. В ведомстве заявляли, что одной из целей стал логистический комплекс в населённом пункте Терновка. Кроме того, удар был нанесён по судну во время его перехода в порт Черноморск.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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