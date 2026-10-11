Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическому центру и сухогрузу ВСУ

Российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что судно было поражено во время морского перехода в порт Черноморск.

Одной из целей стал логистический центр в населённом пункте Терновка Николаевской области. Как утверждают в Минобороны, объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для снабжения украинской армии.

«В результате удара поражён логистический центр в населённом пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские беспилотники атаковали сухогруз, следовавший по морю в Черноморск Одесской области. На борту судна находились грузы военного назначения.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по двум сухогрузам с военными грузами в Одесской области. По данным Минобороны РФ, 9 октября одно судно было поражено в порту Черноморск, второе — во время морского перехода. В ведомстве заявили, что оба сухогруза использовались для снабжения украинских войск.