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Опубликовано 11 октября, 19:26

Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическому центру и сухогрузу ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что судно было поражено во время морского перехода в порт Черноморск.

Одной из целей стал логистический центр в населённом пункте Терновка Николаевской области. Как утверждают в Минобороны, объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для снабжения украинской армии.

«В результате удара поражён логистический центр в населённом пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские беспилотники атаковали сухогруз, следовавший по морю в Черноморск Одесской области. На борту судна находились грузы военного назначения.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по двум сухогрузам с военными грузами в Одесской области. По данным Минобороны РФ, 9 октября одно судно было поражено в порту Черноморск, второе — во время морского перехода. В ведомстве заявили, что оба сухогруза использовались для снабжения украинских войск.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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