Огромный пожар охватил склады под Днепропетровском после прилёта беспилотника

Масштабное возгорание произошло в городе Самар Днепропетровской области после удара беспилотника. По предварительным сообщениям, огонь охватил район складских помещений. Местные СМИ уточняют, что загорелась сельскохозяйственная техника. Об этом сообщает украинское издание «Відомо» со ссылкой на главу областной администрации Александра Ганжу.

Масштабное возгорание произошло в городе Самар Днепропетровской области. Фото © Днепропетровская военная администрация

Инцидент произошёл днём 11 октября. Согласно информации региональных властей, населённый пункт подвергся атаке с применением ударного беспилотного аппарата. После попадания начался сильный пожар, пламя распространилось на находившуюся на объекте технику.

На место происшествия прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели приступили к локализации возгорания и предотвращению дальнейшего распространения огня. Масштабы материального ущерба пока не установлены.

Ранее Life.ru сообщал о мощных взрывах и пожаре на территории складов логистической компании в Днепропетровске. Инцидент произошёл 6 сентября. Тогда украинские СМИ зафиксировали не менее двух взрывов, после которых над объектом поднялся густой чёрный дым. Власти подтвердили удар по складским помещениям, однако точные масштабы разрушений не раскрывались.