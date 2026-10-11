«Город может спать спокойно»: Мост в Киеве обтянули чахлой антидроновой сеткой

В Киеве ещё одну переправу через Днепр оборудовали специальными сетчатыми конструкциями для защиты от беспилотников. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

Сетка против дронов на мосту в Киеве. Видео © Telegram / Политика Страны

Пользователи социальных сетей предполагают, что речь идёт о Южном мосте, ранее подвергавшемся атакам дронов.

Подобные сетки предназначены для создания физического препятствия на пути низколетящих беспилотных аппаратов, однако конкретно эта сеть выглядит довольно хлипко. Кроме того, она защищает мост при атаках лишь под определённым углом, а надпись «Киев может спать спокойно» отдаёт некой иронией.

Ранее Life.ru сообщал об установке антидроновых сетей на Северном мосту Киева после серии атак беспилотников. Опубликованные кадры показывали защитные конструкции над отдельными частями переправы. До этого российское Минобороны сообщало об ударе по сооружению 4 октября. По информации украинских властей, тогда были повреждены элементы дорожного покрытия, что привело к перебоям в движении транспорта.