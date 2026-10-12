За сутки ВС РФ освободили 216 зданий в Доброполье, ВСУ потеряли до 35 военных
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ВС РФ продолжают освобождение Доброполья Донецкой Народной Республики. Как сообщило Минобороны, за сутки в городе освобождены 216 зданий. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.
«В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило о срыве попытки деблокирования окружённых подразделений ВСУ в Доброполье. Украинская армия пыталась прорвать кольцо силами одного взвода.
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