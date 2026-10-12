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Опубликовано 12 октября, 12:13

За сутки ВС РФ освободили 216 зданий в Доброполье, ВСУ потеряли до 35 военных

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ продолжают освобождение Доброполья Донецкой Народной Республики. Как сообщило Минобороны, за сутки в городе освобождены 216 зданий. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.

«В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны сообщило о срыве попытки деблокирования окружённых подразделений ВСУ в Доброполье. Украинская армия пыталась прорвать кольцо силами одного взвода.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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