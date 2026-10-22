Украинские военные оборудуют подземный командный пункт бригадного уровня в районе Конотопа Сумской области. Для размещения штаба командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) планирует использовать укреплённые позиции глубоко под землёй. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Под Конотопом инженерные подразделения ВСУ оборудуют командный пункт бригадного уровня. Украинское командование планирует оборудовать КП глубоко под землей», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника, строительство объекта проходит на фоне продвижения российских подразделений в Сумской области. Военнослужащие группировки войск «Север», как утверждают силовики, сохраняют высокие темпы наступления на этом направлении.

В связи с этим украинское командование усиливает оборонительные позиции и готовит дополнительные укрепления. Одним из таких объектов должен стать подземный командный пункт вблизи Конотопа.

Ранее украинские военные соединили подвалы жилых домов подземными тоннелями в селе Омельник Запорожской области. Об этом рассказал заместитель командира взвода 38-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Медь. По словам военнослужащего, ВСУ использовали подземные переходы для перемещения личного состава между укреплёнными позициями. Российские штурмовики также столкнулись с минными заграждениями и большим количеством украинских беспилотников. Продвижению подразделений помог густой туман, который позволил преодолеть часть препятствий.