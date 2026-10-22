Украинские военнослужащие при отступлении из Червоного Яра в Запорожской области оставили на позициях тяжелораненых сослуживцев. Часть из них впоследствии эвакуировали российские военные и взяли в плен. Об этом рассказал командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар, пишет РИА «Новости».

«Они (боевики ВСУ. — Прим. Life.ru) из населённого пункта сбежали, когда мы уже зашли. Остались только трупы и «трёхсотые» (тяжелораненые. — Прим. Life.ru), которых бросили их же сослуживцы и не стали эвакуировать», — сообщил военнослужащий.

По словам Бальтазара, перед началом штурма российские инженерные подразделения разминировали подходы к населённому пункту. Сапёры также прокладывали безопасные маршруты для продвижения пехоты.

Морские пехотинцы двигались небольшими группами по два-три человека. Для скрытного приближения к украинским позициям они преимущественно выбирали дождливую и туманную погоду, а также сумерки.

На подступах к Червоному Яру штурмовики столкнулись с заграждениями из колючей проволоки и пулемётными позициями Вооружённых сил Украины (ВСУ). Обнаружив огневые точки, российские бойцы передали их координаты операторам беспилотников, которые затем нанесли удары по выявленным целям.

Бальтазар утверждает, что к моменту входа российских подразделений в населённый пункт основная часть украинских военнослужащих уже покинула позиции. При этом тяжелораненые бойцы остались без эвакуации со стороны сослуживцев.

По словам командира взвода, российские военные вывезли часть раненых украинских военнослужащих с территории населённого пункта. После эвакуации их взяли в плен.

Ранее Министерство обороны России объявило об установлении контроля над двумя населёнными пунктами Запорожской области — Червоным Яром и Юльевкой. По данным ведомства, российские войска заняли оба населённых пункта 21 октября в ходе наступательных действий. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и установили контроль над Червоным Яром. Одновременно военнослужащие группировки «Днепр» сообщили о занятии Юльевки. В Минобороны подчеркнули, что обе операции стали результатом продвижения российских подразделений на соответствующих участках фронта.