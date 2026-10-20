Украинские военные оборудовали в селе Омельник Запорожской области подземные переходы между жилыми домами, соединив их подвалы тоннелями. Об этом рассказал заместитель командира взвода 38-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Медь.

По словам военнослужащего, украинские подразделения использовали подвалы зданий для укрытия личного состава и перемещения между позициями. При этом российские штурмовики столкнулись с большим количеством беспилотников.

«Там были дома и строения, где они находились в подвалах. Подвалы даже были прокопаны к другому подвалу, чтоб они перемещались к соседнему дому через тоннель», — рассказал Медь.

Дополнительной сложностью стали минные заграждения, которыми, по словам бойца, были оборудованы подходы к населённому пункту. Однако российским военным удалось воспользоваться густым туманом, чтобы преодолеть препятствия и продолжить продвижение.

В операции участвовали военнослужащие 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии. По данным Минобороны, украинские подразделения заранее подготовили Омельник к обороне, укрепив позиции в жилой застройке и оборудовав инженерные заграждения.

О переходе Омельника под контроль российских войск Минобороны сообщило 19 октября. В ведомстве уточнили, что населённый пункт заняли подразделения группировки «Восток».

Ранее замкомандира группы 56-го батальона группировки войск «Центр» с позывным Микс рассказал, что расчёты украинских БПЛА в Доброполье выдавали открыто установленные антенны Starlink. По его словам, новые расчёты прибывали с полигонов и умели управлять беспилотниками, но не соблюдали требования маскировки. Военнослужащий утверждает, что на позициях боевики устанавливали антенны на открытой местности и не пытались скрыть оборудование Starlink.