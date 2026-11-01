Владимир Зеленский потребовал от США срочно решить вопрос с поставками ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. По его словам, Украине необходимы боеприпасы уже сейчас, тогда как реализация новых американских контрактов может растянуться на годы. С соответствующим обращением он выступил в социальных сетях.

Зеленский сообщил, что Киев ежедневно поднимает вопрос о поставках ракет Patriot в переговорах с Вашингтоном, европейскими государствами и другими партнёрами. Несмотря на согласование новых пакетов военной помощи, украинскую сторону не устраивают сроки их выполнения.

Особое недовольство вызвала ситуация с американским решением о продаже 500 ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку стоимостью 2,1 миллиарда долларов, однако поставки могут начаться только через несколько лет. Зеленский считает, что такой график не отвечает текущим потребностям украинской ПВО.

В качестве выхода он предложил передавать Украине перехватчики из уже существующих американских и европейских арсеналов. В дальнейшем, по его замыслу, союзники смогут восполнить собственные запасы за счёт нового производства и оплаченных контрактов.

Киев рассчитывает получать по 100 ракет Patriot ежемесячно в течение предстоящей зимы. По оценке Зеленского, 500 перехватчиков позволили бы усилить защиту украинских городов и энергетической инфраструктуры в ближайшие месяцы. При этом он утверждает, что в распоряжении США и европейских стран достаточно боеприпасов для организации таких поставок.

Ситуацию осложняют задержки с согласованием передачи уже закупленных ракет. Ранее Зеленский сообщил, что Украина почти месяц ожидает разрешения главы Пентагона Пита Хегсета на поставки перехватчиков для систем Patriot и NASAMS. Американская сторона, в свою очередь, объясняла распределение вооружений необходимостью учитывать собственные потребности и обязательства перед другими союзниками.

Несмотря на претензии к срокам, Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и Госдепартамент за одобрение новой сделки. При этом он подчеркнул, что Киев рассчитывает не только на формальные решения, но и на ускорение фактической передачи вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на задержку согласования поставок ракет Patriot и NASAMS со стороны главы Пентагона Пита Хегсета. По словам украинского политика, Киев почти месяц ожидал американского разрешения на передачу перехватчиков, в том числе уже оплаченных европейскими союзниками. Зеленский поручил своим чиновникам повторно обсудить вопрос с Вашингтоном.