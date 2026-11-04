Демократы могут получить 258 из 435 мест в Палате представителей США по итогам промежуточных выборов. Такой прогноз приводит NBC News. Республиканцам телеканал отводит 177 мандатов.

Если оценка подтвердится, демократы получат на 40 мест больше необходимых для большинства 218. Прогноз распределения мандатов остаётся предварительным и может меняться по мере подсчёта голосов.

Сопоставимый результат партия показывала по итогам выборов 1992 года. В Конгрессе созыва 1993–1995 годов демократы занимали 258 мест в нижней палате, республиканцы — 176, ещё один мандат принадлежал независимому конгрессмену. Эти данные опубликованы в историческом справочнике Палаты представителей. В созыве 2009–2011 годов у демократов было 257 мест — на одно меньше нынешнего прогноза NBC. Республиканцы тогда получили 178 мандатов.

На выборах 3 ноября американцы переизбирали всю Палату представителей и определяли, кто займёт 35 из 100 мест в Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

Подсчёт в отдельных округах продолжался и после определения победителя. Актуальные результаты выборов в Палату представителей и Сенат — в обновляемом материале Life.ru.