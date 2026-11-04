Победа демократов на выборах в Конгресс США может привести к попытке импичмента Дональда Трампа, но его отставка маловероятна, заявил политолог Сергей Станкевич. По его оценке, потеря республиканцами большинства в обеих палатах осложнит работу президента, однако сама по себе не помешает ему завершить срок.

За последние 80 лет хотя бы одна палата Конгресса находилась под контролем оппозиции на протяжении большинства президентских сроков. В семи случаях оппоненты главы государства контролировали обе палаты, но и тогда хозяева Белого дома оставались у власти до конца срока, напомнил аналитик.

«Вероятнее всего, Палата представителей начнёт инициировать импичмент — голосование за начало процесса отстранения президента. Дальше эта торпеда будет потихоньку набирать ход, но до конца не дойдёт почти наверняка», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.