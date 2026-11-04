Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять результаты промежуточных выборов в Конгресс, даже если большинство получат представители Демократической партии. Американский лидер также допустил сотрудничество с политическими оппонентами, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на интервью главы Белого дома.

Трамп подчеркнул, что примет итоги промежуточных выборов независимо от того, какая партия получит преимущество в законодательном органе. Президент также выразил готовность взаимодействовать с демократами, если именно они станут контролировать Конгресс. При этом глава государства не стал уточнять, по каким именно вопросам рассчитывает найти общий язык с оппозицией.

«Я жду возможности работать с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», — заявил Трамп.

Новый политический расклад заставит Белый дом взаимодействовать с Конгрессом, который перешёл под контроль демократов. Все результаты выборов в Конгресс США собраны здесь.

При этом ранее Трамп напомнил о наличии у него права вето для блокировки законодательных инициатив демократов, если те получат большинство в Конгрессе. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает продолжить реализацию своей политической программы независимо от распределения мест в Конгрессе.