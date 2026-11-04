Президент США Дональд Трамп намерен использовать право вето, чтобы блокировать законодательные инициативы демократов, если те получат большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

«У меня есть высшая власть — она называется вето», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможном переходе Конгресса под контроль Демократической партии.

Трамп также положительно отнёсся к перспективе получить прозвище «Мистер Вето». При этом он допустил, что блокирование законопроектов со временем заставит политических оппонентов искать компромисс с администрацией.

«Исторически сложилось так, что ты накладываешь вето пару месяцев, а затем они приходят и говорят: «Нам нужно договориться», — отметил президент.

Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает продолжить реализацию своей политической программы независимо от распределения мест в Конгрессе. В частности, он сослался на недавнее решение Верховного суда США, которое, по его оценке, существенно расширило возможности президентской власти.

Говоря об итогах промежуточных выборов, Трамп выразил уверенность в конкурентоспособности республиканцев, однако отказался делать однозначные прогнозы. Он напомнил, что голосование нередко приносит неожиданные результаты.

«Нам не придётся краснеть за результат», — заключил президент США.