«Мистер Вето» против демократов: Трамп рассказал, что сделает в случае их победы
Трамп заявил о готовности применять вето против инициатив демократов
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Президент США Дональд Трамп намерен использовать право вето, чтобы блокировать законодательные инициативы демократов, если те получат большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.
«У меня есть высшая власть — она называется вето», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможном переходе Конгресса под контроль Демократической партии.
Трамп также положительно отнёсся к перспективе получить прозвище «Мистер Вето». При этом он допустил, что блокирование законопроектов со временем заставит политических оппонентов искать компромисс с администрацией.
«Исторически сложилось так, что ты накладываешь вето пару месяцев, а затем они приходят и говорят: «Нам нужно договориться», — отметил президент.
Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает продолжить реализацию своей политической программы независимо от распределения мест в Конгрессе. В частности, он сослался на недавнее решение Верховного суда США, которое, по его оценке, существенно расширило возможности президентской власти.
Говоря об итогах промежуточных выборов, Трамп выразил уверенность в конкурентоспособности республиканцев, однако отказался делать однозначные прогнозы. Он напомнил, что голосование нередко приносит неожиданные результаты.
«Нам не придётся краснеть за результат», — заключил президент США.
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп назвал промежуточные выборы в Конгресс самыми важными в истории США, поскольку, по его мнению, его администрации удалось «вновь сделать Америку великой». Хозяин Белого дома также заявил, что этот знаменитый лозунг отчасти утратил актуальность: как утверждает Трамп, США уже вернули себе величие и уважение во всём мире.
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